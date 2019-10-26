"Завела себе прайд": жена экс-капитана "Динамо" стала президентом клуба

Ирина Морозюк и ее ФК "Лион" / Фото: Instagram

Реклама

Сексапильная жена экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина стала президентом футбольного клуба из Львова FC LION. Команда пока что будет выступать на любительском уровне. Напомнее, ранее Ирина Морозюк ударила ананасами по безответной любви.

"Мои львята! Имею честь быть президентом футбольного клуба Lion. У нас большие цели. Все впереди", – написала у себя в Instagram Ирина Морозюк

Читайте также: "Жирная свинья": футболист сделал "комплимент" Instagram-красотке из России

Подписчики Ирины Морозюк отреагировали оригинально: "Ничего себе! Львица завела себе прайд!"

Смотрите, как Ирина Морозюк открывает бутылку грудью

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Читайте также: До и после силикона: как менялась эпатажная жена экс-игрока "Динамо"

Добавим, что Ирина Морозюк не скрывает: она увеличивала грудь при помощи операции. "От мужа поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером",- признавалась ранее супруга футболиста.

Интересно, что не так давно Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Ибрагимовича с мячом на груди. Девушка мастерски подхватила челлендж, который запустил ее любимый футболист.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram