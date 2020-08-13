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Легендарный футболист "Динамо" будет тренировать собственного сына в чемпионате Украины

13 августа, 16:34

Елена Павлова Елена Павлова

Александр Головко вернулся к работе после двухлетнего перерыва

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Головко с нового футбольного сезона в Украине возглавит "Кремень", который выступает в Первой лиге. Об этом сообщает сайт телеканалов Футбол 1/2/3 со ссылкой на самого специалиста. Ранее знаменитый украинский футболист возмутился, почему финал Кубка судят женщины.

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48-летний Головко вернется к тренерской работе после двухлетнего перерыва, на протяжении которого он работал экспертом на телевидении. Соглашение специалиста с клубом из Кременчуга рассчитано на два года. На тренерском мостике "Кремня" Головко сменит Сергея Свистуна, при котором за тур до окончания Первой лиги команда занимает 13-е место в турнирной таблице и обезопасила себя от вылета в третий по силе дивизион страны.

Александр Головко

Александр Головко / Фото: FootBoom

Интересно, что за команду из Кременчуга также выступает сын тренера – Александр Головко-младший. И 25-летний футболист также играет на позиции защитника, как и ранее его отец.

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Напомним, что тренером Головко работал с 2007 года, возглавлял юношеские сборные Украины разных возрастов. Перед уходом на телевидение в 2018 году руководил молодежной сборной страны.

Смотрите также, как "Динамо" выступало в прошедшем чемпионате Украины

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тренер чемпионат Украины первая лига Кремень Кременчуг Александр Головко
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