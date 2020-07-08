Знаменитый футболист сборной Украины возмутился, почему финал Кубка судят женщины

Интересная информация появилась о финальном поединке Кубка Украины. Наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Ворскла". В частности, свое мнение о назначении женской бригады судей на игру высказал футбольный эксперт Александр Головко.

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Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины, а также экс-тренер молодежной сборной Украины (U-21) Головко, оказывается, возмущался женщинами-арбитрами. Об этом рассказал шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько. Его слова приводит tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол 1":

"Сегодня в 6 утра, когда мы из Киева отправлялись в Харьков, первое, что возмутило Александра Головко и он на вокзале потребовал от меня ответа: "Почему финал обслуживают женщины? Нельзя давать женщинам обслуживать такой ответственный матч".

Напомним, что бригада судей на финальный матч Кубка Украины состоит из главного арбитра – харьковчанки Екатерины Монзуль, а также ее ассистенток – Марины Стрилецкой из Сум и Александры Ардашевой из Киева. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр), его помощник – Владимир Володин (Херсон).

К слову, смотреть игру можно на сервисе oll.tv.

Смотрите, как Руслан Степанюк открыл счет в поединке в Харькове на 11-й минуте.

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А на 28-й минуте Беньямин Вербич восстановил равновесие.

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