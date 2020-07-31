Легионер "Динамо": "В моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска"

Легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового наставника команды Мирчи Луческу. Ранее мы писали, что Луческу на первой тренировке в "Динамо" рассказал, что думает о киевских футболистах.

"У нас была очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически два часа. Но все отлично, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство", – сказал датчанин официальному сайту киевлян.

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Также Миккель рассказал о первых впечатлениях от знакомства с главным тренером и высказал свое мнение, что все игроки будут слушаться Луческу.

"Пока рано говорить что-либо конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он прекрасный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы. Уверен, у всех ребят сейчас отличный настрой на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело – усердно работать и, думаю, через какое-то время наша команда покажет хороший прогресс", – добавил Дуэлунд.

Кстати, накануне президент "Динамо" Игорь Суркис сделал громкое заявление, предупредив всех игроков. "Если с Луческу не выйдет, нужно поменять всех вас", – пригрозил президент.

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