Українська
$ 27,69
32,55

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Легионер "Динамо": "В моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска"

31 июля, 11:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мирча Луческу с первых дней установил высокую планку требований к команде

Легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового наставника команды Мирчи Луческу. Ранее мы писали, что Луческу на первой тренировке в "Динамо" рассказал, что думает о киевских футболистах.

"У нас была очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически два часа. Но все отлично, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство", – сказал датчанин официальному сайту киевлян.

Реклама

Также Миккель рассказал о первых впечатлениях от знакомства с главным тренером и высказал свое мнение, что все игроки будут слушаться Луческу.

"Пока рано говорить что-либо конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он прекрасный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы.

Уверен, у всех ребят сейчас отличный настрой на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело – усердно работать и, думаю, через какое-то время наша команда покажет хороший прогресс", – добавил Дуэлунд.

Кстати, накануне президент "Динамо" Игорь Суркис сделал громкое заявление, предупредив всех игроков. "Если с Луческу не выйдет, нужно поменять всех вас", – пригрозил президент.

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон поражением от "Колоса":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Миккель Дуэлунд

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Миллионы Луческу: президент
Миллионы Луческу: президент "Динамо" – о зарплате нового тренера киевлянФутбол
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Луческу назвал самую острую проблему в
Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни сталоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять