Луческу дважды хотел вернуться в "Шахтер" после ухода из команды в 2016 году

Однако донецкий клуб уже выбрал другой путь развития, без румынского тренера

В четверг украинскую футбольную общественность взбудоражило назначение румына Мирчи Луческу новым главным тренером киевского "Динамо". Уже известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощника.

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Тем временем всплыла интересная история. Оказывается, специалист после того, как покинул "Шахтер" в 2016 году, два раза хотел снова стать тренером донецкой команды. Об этом рассказал в эфире директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов:

"Ситуация 2016 года, которую озвучил не Ахметов, не Луческу, а Игорь Суркис. Мы помним корректное расставание Ахметова и Луческу. Правда, что Луческу дважды после ухода предлагал свои услуги, чтобы вернуться в "Шахтер". Дважды Ахметов отказывал. Первый раз – по истечению контракта Фонсеки. Контракт был заключен на два года, потом решалось, останется он или нет. Президент "Шахтера" был склонен продлить, Фонсека тоже, но переговоры шли достаточно сложно. Но потом произошла пролонгация, Фонсека продолжил работу с "Шахтером". Когда Фонсекой заинтересовалась "Рома", Луческу вновь предлагал свои услуги Ринату Ахметову. И вновь Ринат Ахметов отказал".

Также глава телеканалов озвучил причины такого шага:

"За решением не продлевать контракт с Луческу стояли исключительно спортивные мотивы. По мнению президента "Шахтера", команда перестала прогрессировать. "Горняки" дважды проиграли чемпионство "Динамо", имея потенциально более сильный состав. В сезоне 2015/2016 зимой, когда еще было примерно равенство очков с "Динамо", Ахметов поручил менеджменту "Шахтера" заняться поиском нового тренера. Это было не спонтанное решение. Луческу и Спиридон рассчитывали, что выход в полуфинал ЛЕ даст им пролонгацию контракта. Но точно знаю из разговоров с президентом "Шахтера", даже если бы Луческу выиграл Лигу Европы, клуб не продлил бы с ним контракт. Даже если бы та команда выиграла ЛЕ, он понимал, что это ее потолок и потолок Луческу в "Шахтере".

Тем временем ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу.

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