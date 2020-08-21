Луческу раскритиковал динамовцев после победы с крупным счетом над "Олимпиком"

Румынский специалист считает, что его подопечным еще есть много над чем работать

Сегодня двумя матчами с участием наших грандов стартовал ХХХ чемпионат Украины по футболу. В первом – "Динамо" разгромило "Олимпик" со счетом 4:1 в формально гостевой встрече в Киеве.

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После поединка, дебютного во главе "бело-голубых" для Мирчи Луческу, динамовский защитник Александр Тымчик поделился с официальным сайтом клуба своими эмоциями от стартового успеха:

"Мы рады, что начали сезон с победы, настроение приподнятое. Но уже нужно забывать этот матч и готовиться к следующему – за Суперкубок с "Шахтером", который состоится во вторник. Тренер поблагодарил нас за игру, но также сказал, что было много ошибок, что будем их разбирать и серьезно готовиться к следующим поединкам. У нас многое получилось на поле. Но нужно разбираться в эпизоде с пропущенным мячом. Мы уже хорошо понимаем, что от нас хочет видеть Луческу и стараемся выполнять его требования. Тренер подчеркивает, что мы должны иметь терпение, не спешить играть вперед и, если нужно, три, четыре и даже пять раз переворачивать направление атак. Тогда в любом случае освободится зона, и в этот момент необходимо включить максимальные скорости и вскрыть фланг. Но нам еще предстоит провести большую работу".

Также 23-летний футболист признался, что уже думает о матче за Суперкубок:

"Конечно, мысли по этому поводу есть. Игра с "Олимпиком" закончилась, и время переключаться на матч, который состоится во вторник. Думаю, получится хорошая игра, ведь встречаются два принципиальных соперника".

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Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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