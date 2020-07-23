Луческу согласовал условия контракта с "Динамо", ждем официального объявления

Румынский специалист возвращается в Украину после четырех лет отсутствия

Похоже, это таки реальность. Утром мы писали, что Луческу готовится стать главным тренером киевского "Динамо". Днем слухи приобретают черты действительности: сразу несколько СМИ сообщают, что 74-летний румынский "коуч", который 12 лет тренировал донецкий "Шахтер", теперь будет работать в лагере главного конкурента.

Реклама

В Украину Мирча Луческу прилетел чартерным рейсом, после чего побывал на тренировочной базе киевского "Динамо" в Конче-Заспе. И теперь станет первым тренером "Динамо" из дальнего зарубежья, пишет meta-ratings.com.ua. Луческу и владельцы киевского клуба обсудили финальные детали будущего контракта в резиденции одного из руководителей "Динамо" в Пуще-Водице. Румынский специалист после недлительных раздумий дал согласие возглавить клуб.

В ближайшее время между Луческу и "Динамо" должна состояться уже официальная встреча, на которой стороны поставят подписи под контрактом. Предварительно говорят о соглашении на три года с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

Читайте также: После рекордно короткого отпуска "Шахтер" вернулся к тренировкам.

В тренде Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" в последнем матче сезона 2019/2020

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама