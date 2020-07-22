После рекордно короткого отпуска "Шахтер" вернулся к тренировкам и готовится к "Вольфсбургу"

Рекордно коротким получилось летнее межсезонье у чемпиона Украины по футболу. "Шахтер" возобновил тренировки всего после двух выходных. Утром 22 июля "оранжево-черные" провели полуторачасовую сессию на поле загородного комплекса "Святошин". Таким образом "горняки" начали подготовку к ответному поединку 1/8 финала Лиги Европы. Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве без зрителей.

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Первая тренировка "Шахтера" уже как бы уже в новом сезоне включала разминку, квадраты и двусторонки на разных участках поля. Команда пребывала практически в полном составе: после непродолжительного отпуска вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон. Восстановился после травмы и работает в общей группе Виктор Коваленко. Индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Исмаили.

Реклама Тренировка "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. В ближайшие пару недель готовимся к "Вольфсбургу". Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними", – отметил первый ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино.

Витор Северино / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, что в марте в первой встрече 1/8-й финала Лиги Европы на поле "Вольфсбурга" в Германии "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" передал аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом больницам Харьковской области.

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Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Вольфсбург" в Лиге Европы

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