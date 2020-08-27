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Луческу в "Динамо" не хватает семи помощников, ищет еще одного

27 августа, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский специалист нуждается в тренере, который будет заниматься аналитикой

Новый наставник футболистов киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает осваиваться в клубе. Тренер не только присматривается ко всем своим подопечным, пытается поставить им игру, но и собирает довольно приличный штаб, который, оказывается, еще не до конца сформирован. К слову, победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером.

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На данный момент в тренерскую команду "Динамо" входят: Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Эмилиан Карас и Диего Лонго, ассистирующие непосредственно Мирче. Также в коллективе – многолетний тренер вратарей Михаил Михайлов и специалисты по физической подготовке Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук. Но при этом Луческу не хватает тренера-аналитика, и, как информирует телеграм-канал "Бомбардир", румын активно его ищет. Так что, вероятно, в ближайшее время в его штаб войдет еще один специалист.

Заметим, что в "Динамо" есть научная группа из Александра Козлова и Анатолия Крощенко, что можно узнать из информации на официальном сайте клуба. Но, видимо, ее усилий не хватает главному тренеру.

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