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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал форвард "Шахтера", динамовцев нет даже в тройке

20 июля, 10:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский бразилец Жуниор Мораес забил 20 мячей в 27 матчах УПЛ

Сезон 2019/2020 в украинской Премьер-лиге официально завершен. Вчера вечером сыграли последние матчи и распределили все места. Вашему вниманию – результаты 32 тура чемпионата Украины и турнирная таблица. Также можно подвести итоги и гонки бомбардиров.

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Второй год подряд больше всех мячей в турнире забил бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес из "Шахтера". В нынешнем сезоне форвард наколотил 20 голов в 27 матчах, в которых принимал участие. Скажем, вчера против "Александрии" он уже не играл. Причем бывший игрок киевского "Динамо" всего лишь один мяч забил с 11-метрового. Интересно, что в сезоне 2018/2019 он также провел 27 поединков, но забил 19 мячей, из которых также всего один – с пенальти.

Третий год подряд приз лучшего голеадора достается представителю донецкой команды. В сезоне 2017/2018 аргентинец Факундо Феррейра отметился 21 голом в 30 матчах при реализации одного 11-метрового.

Недавно Мораес обвинил Бойко в желании возвыситься перед болельщиками за его счет.

Смотрите, как Жуниор Мораес забивал в ворота "Колоса"

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Призерами же соревнования бомбардиров нынче стали Александр Филиппов из "Десны" с 16 голами (3 – с пенальти) и Владислав Супряга из "Днепра-1" с 14 точными ударами при двух 11-метровых. Лишь на четвертой позиции представитель "Динамо" – Виктор Цыганков, который забил 14 мячей, но уступил третью строчку Супряге, поскольку забил четыре пенальти и провел больше матчей – 27 против 24. На пятом месте обосновался еще один "горняк" – Марлос (13 голов, 1 – с пенальти).

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