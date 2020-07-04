Вратарь "Динамо" пытался возвысить себя перед болельщиками за счет "горняка" Мораеса

Сегодня в Киеве пройдет последнее украинское классико в этом сезоне. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер" в рамках 29 тура УПЛ состоится на нашем сайте. А накануне форвард "горняков" Жуниор Мораес, который ранее играл и за киевлян, рассказал, почему чуть не подрался с Виталием Буяльским в подтрибунном помещении, и прокомментировал реакцию Дениса Бойко, когда нападающий не забил пенальти "Динамо".

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"Мы всегда очень хорошо понимали друг друга с Буяльским. Шутили на тренировках, что ищем на поле друг друга. У нас была взаимосвязь, поэтому ему было непросто понять мой переход в "Шахтер". Но в сборной мы общаемся, нет никаких проблем. С Бойко было немного по-другому. Он пришел в "Динамо" немного неуверенным. У него был опыт за пределами страны. Ребята, которые разговаривали на испанском, говорили ему чувствовать себя более спокойно и уверенно. Мы с ним хорошо общались, но в один момент он захотел обвинить меня в той ситуации, чтобы возвысить себя перед болельщиками", – рассказал Мораес в интервью "Вацко Live".

Жуниор Мораес

"Если ты хорошо работаешь и даешь результат клубу, тебе не нужно обсуждать других людей, чтобы тебя полюбили. Некоторые игроки все-таки начали использовать мое имя. У Бойко есть право это делать, потому что в предыдущем матче, когда на последних минутах забил Коваленко, я также ему кричал. Возможно, это была его ответочка. Я кричал, потому что до этого были интервью, в которых они старались продвигаться из-за моей ситуации. Я не посчитал это корректным. После великолепного гола Коваленко были эмоции, я действительно тогда кричал Бойко. А потом вот пришла мне сдача, он даже громче кричал. Это не проблема, это в поле", – сказал Мораес.

Ранее тренер "Шахтера" дал большое интервью знаменитому изданию France Football.

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Смотрите, как Мораес забивал в чемпионате Украины

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