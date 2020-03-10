Лучшим игроком Премьер-лиги в феврале стал автор хет-трика в ворота своей команды

Премьер-лига назвала имена лучшего футболиста и тренера по итогам февраля. Лучшим игроком месяца был признан нападающий "Днепр-1" Владислав Супряга. 20-летний форвард в четырех весенних матчах забил пять мячей, при этом отличился хет-триком в ворота киевского "Динамо".

Напомним, что Супряга является игроком "Динамо", а за "Днепр-1" выступает на правах аренды. При этом киевляне традиционно не разрешают арендованным игрокам играть против себя, но в этот раз сделали исключение, за что и поплатились.

Кроме Супряги на награду претендовали Евгений Смирный ("Колос"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла"), Зауре Махарадзе ("Заря"), Сергей Борзенко ("Львов").

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Лучшим тренером февраля стал наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов. Его команда в первых матчах 2020 года дала бой "Динамо", проиграв лишь на последних секундах, а затем обыграла "Шахтер". Он обошел в голосовании Виктора Скрипника ("Заря"), Дмитрия Михайленко ("Днепр-1") и Руслана Костышина ("Колос").

Смотрите, как Ворскла обыграла "Шахтер":

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