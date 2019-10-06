Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

"Горняки" выиграли все 10 матчей с начала чемпионата, набрав максимально возможные 30 очков

Десятый тур чемпионата Украины по футболу ознаменовался очередной победой "Шахтера", в гостях одолевшего "Днепр-1" со счетом 2:0. Таким образом команда Луиша Каштру выиграла все 10 матчей с начала нынешнего первенства, набрав в них максимально возможное количество очков – 30. Это лучший показатель "горняков" с сезона 2012/2013, когда они праздновали победу в первых 15 турах. Последний раз "Шахтер" терял очки в Премьер-лиге аж 22 мая 2019 года, когда сыграл вничью с "Динамо" – 1:1.

Статистика матча "Днепр-1" – "Шахтер" (0:2)

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"Днепр-1" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

"Днепр-1": Юрчук – Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой – Кравченко, Когут – Чичиков (Коркишко, 72), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко – Супряга

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86) – Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68) – Мораес

Предупреждения: Вакулко, Когут, Полевой – Степаненко, Тайсон, Мораес

Напомним, что посреди недели "Шахтер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Победный гол Манор Соломон забил в компенсированное время. А при счете 0:0 Андрей Пятов парировал очень спорный пенальти.

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