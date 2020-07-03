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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", окончательное решение – за УАФ

3 июля, 13:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Львова из-за финансовых проблем не смог явиться на второй матч в Мариуполе

Премьер-лига на официальном сайте подтвердила, что матч "Мариуполь" – "Карпаты" в 29-м туре чемпионата Украины не состоится по причине финансовых проблем во львовском клубе. Ранее львовяне по этой же причине не смогли явиться в Мариуполь на перенесенный матч 24-го тура. Не помогло львовянам даже то, что "Рух" готов оплатить "Карпатам" выездные матчи до конца сезона.

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Учитывая, что для "Карпат" это повторная неявка на игру, согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований. Дирекция украинской Премьер-лиги передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что после возобновления сезона "Карпаты" провели всего один матч – домашний против "Львова" (1:1). На данный момент "бело-зеленые" занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Матчи чемпионата Украины можно смотреть в прямо эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Карпаты Львов премьер-лига

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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