Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", окончательное решение – за УАФ

Клуб из Львова из-за финансовых проблем не смог явиться на второй матч в Мариуполе

Премьер-лига на официальном сайте подтвердила, что матч "Мариуполь" – "Карпаты" в 29-м туре чемпионата Украины не состоится по причине финансовых проблем во львовском клубе. Ранее львовяне по этой же причине не смогли явиться в Мариуполь на перенесенный матч 24-го тура. Не помогло львовянам даже то, что "Рух" готов оплатить "Карпатам" выездные матчи до конца сезона.

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Учитывая, что для "Карпат" это повторная неявка на игру, согласно регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований. Дирекция украинской Премьер-лиги передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что после возобновления сезона "Карпаты" провели всего один матч – домашний против "Львова" (1:1). На данный момент "бело-зеленые" занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Матчи чемпионата Украины можно смотреть в прямо эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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