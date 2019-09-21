"Мариуполь" обошел "Динамо" в таблице чемпионата Украины

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Фото ФК "Заря"

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок прошел в субботу на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и не порадовал зрителей забитыми мячами. Что интересно: обе команды завершали матч в неполных составах.

На 32-й минуте полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук сзади ударил соперника по ноге и сорвал атаку, за что получил вторую желтую карточку, которая тут же стала красной:

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На 39-й минуте нападающий "Зари" Филипп Будковский локтем ударил соперника в лицо и отправился досматривать матч в раздевалку:

После этого матча в активе "Мариуполя" стало 9 очков, что позволило команде Александра Бабича обойти "Динамо" в турнирной таблице и подняться на седьмое место. У киевлян на одно очко меньше, но есть игра в запасе. "Заря" с 12-ю очками занимает третье место.

"Заря" – "Мариуполь" – 0:0

Желтые карточки: Будковский (6), Будковский (39), Тимчук (49), Михайличенко (75), Иванисеня (90) – Федорчук (27), Федорчук (32), Быков (90+2)

Удаления: Будковский (39, вторая желтая карточка) – Федорчук (32, вторая желтая карточка)

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