Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Мариуполь" обошел "Динамо" в таблице чемпионата Украины

21 сентября, 19:20

"Заря" и "Мариуполь" с двумя удалениями сыграли вничью

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Фото ФК "Заря"

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Фото ФК "Заря"

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок прошел в субботу на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и не порадовал зрителей забитыми мячами. Что интересно: обе команды завершали матч в неполных составах.

На 32-й минуте полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук сзади ударил соперника по ноге и сорвал атаку, за что получил вторую желтую карточку, которая тут же стала красной:

Реклама

На 39-й минуте нападающий "Зари" Филипп Будковский локтем ударил соперника в лицо и отправился досматривать матч в раздевалку:

В тренде
"Мариуполь" обошел "Динамо" в таблице чемпионата Украины
"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Фото ФК "Заря"

После этого матча в активе "Мариуполя" стало 9 очков, что позволило команде Александра Бабича обойти "Динамо" в турнирной таблице и подняться на седьмое место. У киевлян на одно очко меньше, но есть игра в запасе. "Заря" с 12-ю очками занимает третье место.

"Заря" – "Мариуполь" – 0:0
Желтые карточки: Будковский (6), Будковский (39), Тимчук (49), Михайличенко (75), Иванисеня (90) – Федорчук (27), Федорчук (32), Быков (90+2)
Удаления: Будковский (39, вторая желтая карточка) – Федорчук (32, вторая желтая карточка)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря Луганск удаление Филипп Будковский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...