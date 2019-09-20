Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: все матчи 8-го тура Премьер-лиги

В чемпионате Украины по футболу пришла пора восьмого тура. Центральным станет поединок лидеров Премьер-лиги – идущего на первом месте "Шахтера", выигравшего все семь предыдущих своих матчей, против ближайшего преследователя "горняков" – "Десны". Встреча пройдет в воскресенье в Чернигове на стадионе имени Гагарина.
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Скажи кто-нибудь в начале сезона, что именно "Десна" будет ближайшим преследователем "Шахтера" по итогам семи туров, его бы, наверное, просто засмеяли. Но это именно так. Потому как "Динамо" с Михайличенко выдало худший старт в чемпионате за всю историю, со своими многострадальными восемью очками оказавшись перед восьмым туром аж на шестом месте – аккурат за сельским "Колосом".
Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.
В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" играет в Полтаве против "Ворсклы", возглавляемой знаменитым экс-динамовцем Виталием Косовским. Горяченькое будет противостояние!
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Чемпионат Украины, 8 тур
Пятница, 20 сентября
19:00 Днепр-1 – Карпаты
Букмекеры: 2.60 – 3.05 – 2.95
ТВ: УНИАН
Суббота, 21 сентября
14:00 Львов – Олимпик
Букмекеры: 2.38 – 3.10 – 3.25
ТВ: Футбол 2, oll.tv
17:00 Заря – Мариуполь
Букмекеры: 1.69 – 3.65 – 5.30
ТВ: УНИАН
Воскресенье, 22 сентября
14:00 Десна – Шахтер
Букмекеры: 13.0 – 6.60 – 1.22
ТВ: 2+2
17:00 Ворскла – Динамо
Букмекеры: 9.80 – 5.30 – 1.31
ТВ: Футбол 1, oll.tv
19:30 Колос – Александрия
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55
ТВ: Футбол 1, oll.tv
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