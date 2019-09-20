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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: все матчи 8-го тура Премьер-лиги

20 сентября, 17:11

В Чернигове пройдет битва первой и второй команд чемпионата, "Динамо" после Мальме едет в Полтаву

"Десна" vs "Шахтер"

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В чемпионате Украины по футболу пришла пора восьмого тура. Центральным станет поединок лидеров Премьер-лиги – идущего на первом месте "Шахтера", выигравшего все семь предыдущих своих матчей, против ближайшего преследователя "горняков" – "Десны". Встреча пройдет в воскресенье в Чернигове на стадионе имени Гагарина.

Смотрите, как "Шахтер" на неделе играл с "МанСити" в ЛЧ

Скажи кто-нибудь в начале сезона, что именно "Десна" будет ближайшим преследователем "Шахтера" по итогам семи туров, его бы, наверное, просто засмеяли. Но это именно так. Потому как "Динамо" с Михайличенко выдало худший старт в чемпионате за всю историю, со своими многострадальными восемью очками оказавшись перед восьмым туром аж на шестом месте – аккурат за сельским "Колосом".

Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" играет в Полтаве против "Ворсклы", возглавляемой знаменитым экс-динамовцем Виталием Косовским. Горяченькое будет противостояние!

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы

Чемпионат Украины, 8 тур

Пятница, 20 сентября

19:00 Днепр-1 – Карпаты
Букмекеры: 2.60 – 3.05 – 2.95
ТВ: УНИАН

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Суббота, 21 сентября

14:00 Львов – Олимпик
Букмекеры: 2.38 – 3.10 – 3.25
ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 Заря – Мариуполь
Букмекеры: 1.69 – 3.65 – 5.30
ТВ: УНИАН

Воскресенье, 22 сентября

14:00 Десна – Шахтер
Букмекеры: 13.0 – 6.60 – 1.22
ТВ: 2+2

17:00 Ворскла – Динамо
Букмекеры: 9.80 – 5.30 – 1.31
ТВ: Футбол 1, oll.tv

19:30 Колос – Александрия
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55
ТВ: Футбол 1, oll.tv

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
7
4
2
1
9
3
6
14
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
6
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
8
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
9
МариупольМариупольМар
6
2
2
2
7
10
-3
8
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
7
2
0
5
7
13
-6
6
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ОлимпикОлимпикОли
7
0
2
5
4
14
-10
2
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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