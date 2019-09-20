Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: все матчи 8-го тура Премьер-лиги

В Чернигове пройдет битва первой и второй команд чемпионата, "Динамо" после Мальме едет в Полтаву

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В чемпионате Украины по футболу пришла пора восьмого тура. Центральным станет поединок лидеров Премьер-лиги – идущего на первом месте "Шахтера", выигравшего все семь предыдущих своих матчей, против ближайшего преследователя "горняков" – "Десны". Встреча пройдет в воскресенье в Чернигове на стадионе имени Гагарина.

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Скажи кто-нибудь в начале сезона, что именно "Десна" будет ближайшим преследователем "Шахтера" по итогам семи туров, его бы, наверное, просто засмеяли. Но это именно так. Потому как "Динамо" с Михайличенко выдало худший старт в чемпионате за всю историю, со своими многострадальными восемью очками оказавшись перед восьмым туром аж на шестом месте – аккурат за сельским "Колосом".

Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

В восьмом туре Премьер-лиги "Динамо" играет в Полтаве против "Ворсклы", возглавляемой знаменитым экс-динамовцем Виталием Косовским. Горяченькое будет противостояние!

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Чемпионат Украины, 8 тур

Пятница, 20 сентября

19:00 Днепр-1 – Карпаты

Букмекеры: 2.60 – 3.05 – 2.95

ТВ: УНИАН

Суббота, 21 сентября

14:00 Львов – Олимпик

Букмекеры: 2.38 – 3.10 – 3.25

ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 Заря – Мариуполь

Букмекеры: 1.69 – 3.65 – 5.30

ТВ: УНИАН

Воскресенье, 22 сентября

14:00 Десна – Шахтер

Букмекеры: 13.0 – 6.60 – 1.22

ТВ: 2+2

17:00 Ворскла – Динамо

Букмекеры: 9.80 – 5.30 – 1.31

ТВ: Футбол 1, oll.tv

19:30 Колос – Александрия

Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.55

ТВ: Футбол 1, oll.tv

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