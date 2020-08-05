"Мариуполь" после заявлений о Лиге чемпионов арендовал у "Шахтера" четверых игроков

"Мариуполь" на официальном сайте объявило об аренде четверых игроков донецкого "Шахтера". Следующий сезон в Мариуполе проведут вратарь Олег Кудрик, защитник Назарий Муравский, полузащитники Дмитрий Топалов и Алексей Кащук.

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В 2016 году вратарь был переведен в первую команду "Шахтера": 2 матча, 1 пропущенный гол в Премьер-лиге. Минувший сезон Кудрик провел в аренде в "Карпатах": 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.

Остальная тройка прошлый сезон провела в "Мариуполе". 20-летний Муравский успел отыграть 8 матчей в Премьер-лиге. Топалов провел 28 игр, в которых отметился 4 голами, 2 передачами и 1 предупреждением. На счету Кащука 19 матчей в чемпионате: 4 гола, 1 предупреждение.

Как известно, вчера "Мариуполь" назначил новым тренером Маркевича – экс-работника таможни, проходившего стажировку у Зидана.

Также мы сообщали, что"Мариуполь" замахнулся на участие в Лиге чемпионов после смены тренера и увольнения лидеров. Руководители клуба из Донецкой области верят в нового наставника и строят большие планы.

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