"Мариуполь" назначил новым тренером экс-работника таможни, проходившего стажировку у Зидана

В понедельник, 3 августа, ФК "Мариуполь", который на финише прошлого сезона проиграл "Колосу" путевку в Лигу Европы и после этого расстался с Александром Бабичем, представил своего нового главного тренера. Им стал сын известного украинского специалиста Мирона Маркевича – 42-летний Остап Маркевич. Как сообщает официальный сайт азовцев, контракт с ним рассчитан на один сезон.

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"Остап Миронович Маркевич родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания). В 2016-2019 годах тренировал "Вильярреал" U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером "Агробизнеса" (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский "Черноморец", – так своего нового наставника представляет ФК "Мариуполь".

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Добавим, что в свое время Остап Маркевич проходил стажировку у наставника "Реала" Зинедина Зидана и бывшего коуча "Барселоны" Эрнесте Вальверде. А до того работал на таможне, уйти откуда, по словам Остапа, его заставили события Евромайдана.

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Отметим, что нынешнее лето невероятно насыщено тренерскими переходами в украинской Премьер-лиге. Все началось с назначения Мирчи Луческу новым коучем "Динамо". Затем стало известно, что экс-наставник "Мариуполя" Бабич может принять "Зарю", которая выступит в групповом турнире следующей Лиги Европы.

При этом Виктор Скрипник из "Зари" может уйти в другой клуб УПЛ. По данным инсайдеров, не исключено, он встанет у руля "Днепра-1", где на посту главного тренера заменит Дмитрия Михайленко.

Смотрите, как "Мариуполь" проиграл "Колосу" матч за Лигу Европы

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