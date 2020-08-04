"Мариуполь" замахнулся на участие в Лиге чемпионов после смены тренера и увольнения лидеров

Руководители клуба из Донецкой области верят в нового наставника и строят большие планы

Одним из украинских клубов, который поменял в межсезонье главного тренера стал "Мариуполь". Несмотря на то, что команда не попала в еврокубки, у нее остались амбициозные цели. Как известно, вчера "Мариуполь" назначил новым тренером Маркевича – экс-работника таможни, проходившего стажировку у Зидана

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Позже вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал, чего ожидает от прихода Остапа Маркевича, который сменил Александра Бабича:

"У Маркевича есть опыт на европейской арене. Плюс – у него горят глаза. Это человек, который пришел с миллионом идей. Он сейчас проводит полную встряску процессов в клубе. Он настолько досконально и щепетильно изучает, вносит рекомендации в те или иные аспекты нашей жизни. Он заполнил все энергией! Если это все не погубит пандемия коронавируса, думаю, года через три будем играть в Лиге чемпионов".

Мы писали, что "Мариуполь" продолжает чистку состава после пролета мимо Лиги Европы. Команду покинуло несколько опытных футболистов.

Смотрите, как "Мариуполь" проиграл "Колосу" матч за место в Лиге Европы:

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