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"Мариуполь" разгромил "Ворсклу" в Премьер-лиге, заработал красную и приблизился к заветной шестерке

4 марта, 16:05

Вадим Авдасев

После победы над "Шахтером" подопечные Юрия Максимова проиграли "всухую" в гостях

Уверенной победой "Мариуполя" над "Ворсклой" завершился сегодня первый матч дня в украинской Премьер-лиге. Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины.

Команда Александра Бабича открыла счет на своем стадионе на 33-й минуте после пенальти. Французский защитник полтавчан Альюн зачем-то толкнул в спину в своей штрафной Дмитрия Мишнева, когда тот находился довольно далеко от ворот. И сам пострадавший реализовал удар с "точки". Смотрите видео нарушения и гола.

А в самом начале второго тайма хозяева сняли все вопросы. Дмитрий Топалов подхватил мяч на входе в штрафную площадь "Ворсклы", подправил под удар и левой ногой красиво направил мяч впритирку со штангой – 2:0.

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Еще один гол "Мариуполь" подарил публике на трибунах на 80-й минуте: Сергей Чоботенко замкнул прострел с фланга – 3:0.

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Ложкой дегтя для команды Донецкой области стало удаление уже на последней добавленной минуте Назария Муравского за две желтые карточки в ситуации, которая этого абсолютно не требовала.

Читайте онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Днепр-1" – центрального матча тура.

После этой победы "Мариуполь" приблизился к шестому месту на расстояние одного очка. Ведь "Колос" вчера уступил в Киеве "Динамо".

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