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"Мариуполь" продолжает чистку состава после пролета мимо Лиги Европы

1 августа, 12:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

По завершению сезона "азовцы" расстались с главным тренером и несколькими лидерами

После завершения сезона "Мариуполь", не сумевший пробиться в еврокубки, расстался с главным тренером команды Александром Бабичем и продолжает чистить состав команды. Вчера мариупольцы объявили об уходе из команды Сергея Яворского и Валерия Федорчука.

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Яворский провел в "Мариуполе" 10 сезонов, 228 матчей и забил 8 голов: 166 поединков в Премьер-лиге (2 гола), 49 матчей в Первой лиге (3 гола), 8 игр в Кубке Украины (2 гола), 5 матчей в Лиге Европы (1 гол).

Валерий Федорчук провел в "Мариуполе" два сезона. Первую игру в футболке азовской команды хавбек сыграл 19 августа 2018 года против полтавской "Ворсклы". На счету полузащитника 4 гола, 49 матчей за азовцев в чемпионате Украины, 3 матча в Кубке Украины и 2 поединка в квалификации Лиги Европы.

А сегодня клуб покинул Игорь Тищенко. Он является воспитанником "Мариуполя" и дебютировал в Премьер-лиге еще в 2009 году. Всего в Украинской Премьер-лиге за родную команду Игорь провел 197 матчей и забил 14 голов. В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины.

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Ранее мы писали, что "Мариуполь" покинул многолетний лидер. Руслан Фомин выступал за команду на протяжении семи сезонов и входит в число лучших бомбардиров команды.

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Напомним, в завершившемся сезоне Мариуполь занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы мариупольцы уступили "Колосу" (0:1).

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Валерий Федорчук

Источник: Сегодня|Спорт

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