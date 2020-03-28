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"Меня здесь сейчас все устраивает": наставник "Зари" рассказал о слухах с переходом в "Динамо"

28 марта, 10:33

Максим Перепелица

Виктор Скрипник отметил, что у него действующий контракт с клубом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал информацию о своем возможном переходе в киевское "Динамо", а также рассказал о долгах по зарплате. Ранее рассказывали о том, как Сергей Рафаилов рассказал об уходе из "Зари".

"По "Динамо" уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в "Локомотиве" и московском "Динамо" – слухи футбола, не более. Одно могу сказать – у меня действующий контракт с "Зарей", и меня здесь сейчас все устраивает", – отметил наставник.

"Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но они все решаемы, все будет нормально. Уход из клуба Сергея Рафаилова? Тут скажу одно – мы все переживаем", – сказал Скрипник.

Смотрите, как в рамках чемпионата Украины "Заря" переиграла "Мариуполь":

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: FootBoom

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