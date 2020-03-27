"Заявление написал я сам, а то, что не продавались игроки – бред": Рафаилов об уходе из "Зари"

Бывший генеральный директор рассказал о том, кому принадлежала идея его увольнения

Сергей Рафаилов прокомментировал свой ухода с поста генерального директора "Зари". Напомним, что 19 марта появилась информация о том, что в конце месяца Рафаилов покидает луганский клуб, однакоон отказывался подтверждать или опровергать эту ситуацию. А 26 марта "Заря" таки осталась без одного из своих работников.

"Заявление написал я сам, уйти из клуба – это моя инициатива. Контракта с "Зарей" у меня никогда не было. А что касается того, что якобы не продавались игроки, то это бред. На сегодняшний день можно было продать полкоманды игроков, на которых есть большой спрос. Вопрос, хочет ли их продавать руководство", – отметил уже бывший гендиректор луганчан.

Ранее мы сообщали, что названа причина увольнения генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова. По информации источника, он покинул луганский клуб из-за разногласий с его владельцем Евгением Геллером. Главной претензией владельца называется то, что в последнее время "Заря" продала мало игроков, а Геллер не хотел тратить свои деньги на клуб. Сейчас в луганской команде есть долги по зарплате в несколько месяцев.

Рафаилов (по центру) с боксером Беринчиком и экс-главой УПЛ Генинсоном / Фото: Instagram

Одним из кандидатов на должность генерального директора в луганском клубе называли Владимира Генинсона – бывшего президента Премьер-лиги. Хотя сам Генинсон не хочет уезжать из Киева в Запорожье, где базируется "Заря". Стоит отметить, что Сергей Рафаилов работал в луганском клубе с 2009 года. Он пришел в "Зарю" вместе с нынешним его президентом Евгением Геллером.

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