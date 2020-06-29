Молнии, ливни, фанаты на трибунах: "Металлист" вырвался в лидеры Первой лиги, "Рух" вылетел из тройки

В понедельник состоялись шесть матчей в футбольной Первой лиге. Нынешний, 21-й, тур – лишь второй в этом году. Команды продолжают биться за выход в Премьер-лигу, и интрига только сильнее разгорается. На нашем сайте можно было смотреть видеотрансляции матчей 21-го тура Первой лиги.
Уже первая встреча дня завершилась несколько неожиданно. Львовский "Рух", который занимал второе место, не сумел обыграть на выезде "Николаев" – 1:1. Причем гостям даже пришлось отыгрываться у 11-й команды турнира.
Также с ничейным счетом завершилось сражение под дождем на Закарпатье, где "Ингулец" сумел вырвать ничью у "Миная", даже оказавшись после удаления в меньшинстве, – 1:1. Игра началась с задержкой из-за грозы.
А в лидеры вырвался "Металлист-1925": харьковчане уверенно разобрались с "Черкасчиной" – 4:1. Примечательно, что начало встречи задержалось из-за появления фанатов гостей на трибунах. Упрашивать их покинуть зрительские места пришлось самим футболистам, поскольку судья отказывался начинать матч.
Таким образом, интрига нисколько не угасает, ведь половина команд претендует на повышение в классе.
Узнавайте, на какие машины похожи клубы Первой лиги: интересное сравнение.
Смотрите, как один из лидеров Первой лиги, "Ингулец", сражался в финале Кубка Украины с "Шахтером"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк