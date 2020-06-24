На какие машины похожи клубы-лидеры улетной Первой лиги Украины. Поехали!

Во втором по силе футбольном дивизионе сегодня - рестарт после коронавируса. Эксперт сравнил наши клубы с автомобилями

В среду, 24 июня, состоится рестарт самого интригующего в истории украинского футбола сезона в Первой лиге. Напомним, сперва его, казалось бы, досрочно завершили из-за ситуации с коронавирусом. Однако затем, после многочисленных закулисных скандалов, турнир в Первой лиге решили таки доиграть, чтобы тройку команд, которая поднимется в Премьер-лигу, определить на поле, а не в кабинетах.

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Если в высшем дивизионе в чемпионстве донецкого "Шахтера" никто не сомневался еще в конце прошлого года – настолько преимущество "горняков" было очевидно, то в Первой лиге интрига вверху турнирной таблицы закрутилась на уровне беспрецедентности. За три путевки в высший дивизион там могут побороться сразу восемь команд – "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Агробизнес", "Металлист 1925" и "Авангард". Плотность зашкаливает. Идущий восьмым "Авангард" – всего в шести очках от лидирующего "Руха". Вот это рубка!

Кто же выйдет из нее победителями?

ТОП-10 команд Первой лиги после 19 туров:

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Своим прогнозом на "горячий" летний финиш в Первой лиге с "Сегодня" поделился эксперт Олег Федорчук, за свою тренерскую карьеру успевший поработать в клубах всех дивизионов украинского футбола, среди которых "Таврия", "Николаев", "Полтава", винницкая "Нива" и новокаховская "Энергия", которую Федорчук возглавляет сейчас.

Олег Федорчук. Фото – hoff.ks.ua

Для начала, действительно ли в нынешней Первой лиге – аж восемь претендентов на выход в УПЛ? Похоже, что это – пусть и красивый, но все-таки миф.

"У "Агробизнеса" нет стадиона, который бы, как по мне, соответствовал даже Первой лиге. Это молодая команда, совсем недолго выступающая на профессиональном уровне. Краматорский "Авангард" стабилен по меркам Первой лиги. Но близость к фронту... Да и по игровым кондициям команда еще "сырая". Они и сами признают, мол, ну какая Премьер-лига? Да и "Оболонь", увольняющую главного тренера (Сергея Ковальца), имеющую очень скромные условия, назвать претендентом на выход в высший дивизион язык не поворачивается", – говорит Олег Федорчук.

Кто же тогда выйдет в УПЛ? Федорчук отдает предпочтение "Волыни", "Руху" и "Ингульцу".

"Из оставшейся пятерки – "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец" и "Металлист 1925" – к Премьер-лиге готова прежде всего "Волынь", – утверждает эксперт. – Лучане много лет, причем довольно стабильно, уже выступали в высшем дивизионе. Плюс "Рух" – финансово очень крепко стоит на ногах: условия, база. Это – команды, у которых все четко. Добавлю к ним "Ингулец", на минуточку, финалиста предыдущего Кубка Украины. Эта команда созрела для выступлений в Премьер-лиге и, думаю, ничем не будет уступать тому же "Колосу".

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Смотрите, как "Ингулец" играл в финале Кубка-2019 с "Шахтером"

Что не так с "Минаем" и "Металлистом". "Минай" чем-то похож на "Агробизнес", – говорит Олег Федорчук. – Молодой клуб. У них нет арены для высшего дивизиона. Правда, они декларируют, что перейдут на центральный стадион Ужгорода, но на нем сейчас уже играет команда Второй лиги. Как это все будет выглядеть, мне трудно сказать. Что касается "Металлиста", то все понимают, что такой город, как Харьков, должен иметь команду в Премьер-лиге. Однако концовку прошлого года в Первой лиге они провалили. И по составу на сегодняшний день они слабее "Руха", "Волыни" и "Ингульца". Впрочем, если у харьковчан начнет получаться, то, думаю, они найдут спонсора для укрепления команды с прицелом уже на высший дивизион. Таким образом, из числа претендентов на выход в УПЛ я бы "Металлист" не исключал".

СРАВНЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПЕРВОЙ ЛИГИ С АВТО: АНАЛОГИИ ОТ ОЛЕГА ФЕДОРЧУКА. ПОЕХАЛИ!

По просьбе "Сегодня", наш эксперт Олег Федорчук сравнил восьмерку лидеров Первой лиги с различными машинами. Ведь таких серьезных гонок там еще никогда не было. Итак, поехали!

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"Но это Первая лига, не забывайте, – предупреждает Олег Федорчук. – Все клубы без исключения тут имеют различного рода изъяны. Поэтому и соответствующие им машины будут в основном среднего класса".

"РУХ" – TOYOTA

"Рух", как и эта машина японского производства, с очень хорошим тюнингом, внутренним наполнением и электроникой, однако не всегда надежной и не всегда необходимой. А ведь все эти "прибамбасы" требуют немаленьких затрат. Предположу, что бюджет "Руха" сейчас составляет порядка полутора-двух миллионов долларов", – говорит Олег Федорчук.

"ВОЛЫНЬ" – SKODA

"Луцкую команду я бы сравнил со Skoda, без крутых наворотов, но при этом популярная, традиционная машина. Почему популярная – потому что сервис хороший. Вот и у "Волыни" вся инфраструктура – готова, стадион – в порядке, и традиции есть".

"МИНАЙ" – GEELY

"Минай" похож на китайскую новую модель, которая выглядит очень хорошо. Но еще очень мало людей ее приобрели и пока не известно, как она поведет себя в эксплуатации. Не исключены серьезные проблемы в случае какой-либо поломки", – считает наш эксперт.

"ИНГУЛЕЦ" – RENAULT

"Ингулец"? Это должна быть известная марка. Я бы сравнил эту команду с Renault. С надежным двигателем. Обслуживание – на уровне. Хороший пробег. Словом, стабильная машина. Но немного пугает своей дороговизной. Вот и президент "Ингульца" часто тратит большие деньги на премиальные футболистам, приобретение опытных игроков. На своей "футбольной машине" он не экономит".

"ОБОЛОНЬ-БРОВАР" – FIAT

"Эта машина – небольших размеров, но очень семейная, домашняя, удобная в городе. Недешевая – потому что столичная. Но уступает конкурентам тем, что в езде по бездорожью есть проблемы. Так же и "Оболонь-Бровар" – команда одного даже не города или района, а одного завода. Она – локальная, как и Fiat, который популярен среди итальянцев, но не особо – за пределами этой страны".

"АГРОБИЗНЕС" – "ЛАДА НИВА"

"Эта команда ведь связана с сельским хозяйством! У этой машины хорошая проходимость, надежность. Она весьма популярна. Но, как ни крути, не самая презентабельная. И на рынке ее серьезно не воспринимают".

"МЕТАЛЛИСТ 1925" – VOLKSWAGEN

"Если искать для "Металлиста" аналог в мире машин, то это должна быть старая модель. Или, скажем, компания, в рекламе не нуждающаяся, которая несколько лет назад выпустила неудачную модель – ее пришлось отозвать, и теперь приходится запускать по-новому. Например, автомобильным аналогом "Металлиста" мог бы быть Volkswagen Polo. Лет 10-15 назад эта марка была очень популярна, но затем вышла из моды. И вот ей нужно снова завоевывать покупателя".

"АВАНГАРД" – DACIA

"Краматорский "Авангард" я бы сравнил с румынской Dacia, которая за пределами своей страны – редкость, но в самой Румынии ее любят, приобретают из патриотических чувств, при этом существуют льготные кредиты на покупку этой модели для румын. Удобная семейная машина, которую ценят в ее регионе. Надежна. Но дизайн оставляет желать лучшего. То же – и с "Авангардом", – подытожил Олег Федорчук.

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Отметим, что Первая лига в Украине 24 июня должна возобновиться шестью матчами: "Николаев" – "Прикарпатье", "Ингулец" – "Горняк-Спорт", "Черноморец" – "Волынь", "Кремень" – "Минай", "Оболонь-Бровар" – "Авангард", "Металлист 1925" – "Металлург" (Запорожье).

При этом три матча первого послекарантинного тура Первой лиги уже перенесены из-за заражения коронавирусом игроков "Волыни", "Балкан" и "Руха". Поединки "Черноморец" – "Волынь" и "Балканы" – "Черкащина" состоятся 25 июня, "Рух" – "Агробизнес" – 7 июля.

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