Михайличенко хочет уйти из Премьер-лиги Украины в чемпионат Бельгии

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который является однофамильцем главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко, рассказал о том, каким образом намерен попасть в клуб из ТОП-5 европейских чемпионатов. Напомним, согласно текущей таблице украинской Премьер-лиги, "Заря" Богдана Михайличенко занимает второе место, опережая "Динамо" Алексея Михайличенко, которое идет третьим.

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Богдан Михайличенко против "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

"В какой чемпионат хотел бы уехать? Если в плане продолжения карьеры, то это – бельгийское первенство, – рассказал 23-летний Богдан Михайличенко, который в свое время, напомним, выступал в "Динамо". – Это не топовый европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются. А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию"