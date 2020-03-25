Михайличенко хочет уйти из Премьер-лиги Украины в чемпионат Бельгии

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который является однофамильцем главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко, рассказал о том, каким образом намерен попасть в клуб из ТОП-5 европейских чемпионатов. Напомним, согласно текущей таблице украинской Премьер-лиги, "Заря" Богдана Михайличенко занимает второе место, опережая "Динамо" Алексея Михайличенко, которое идет третьим.
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"В какой чемпионат хотел бы уехать? Если в плане продолжения карьеры, то это – бельгийское первенство, – рассказал 23-летний Богдан Михайличенко, который в свое время, напомним, выступал в "Динамо". – Это не топовый европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются. А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию"
Смотрите, как забивает Богдан Михайличенко
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Напомним, ранее по пути, описанному Богданом Михайличенко, прошел Руслан Малиновский. Из чемпионата Украины он ушел в бельгийский "Генк", а уже оттуда перебрался в итальянскую "Аталанту".
Смотрите, как забивает Малиновский в "Аталанте"
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