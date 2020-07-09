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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко – игрокам после финала Кубка: "Если устраивает ЛЕ, давайте праздновать, если нужна ЛЧ…"

9 июля, 14:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Динамо" не выключается из борьбы за Лигу чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко после победы своего клуба в финале Кубка Украины над полтавской "Ворсклой" отметил, что радоваться пока рано. Главной задачей все равно остается завоевание путевки в Лигу чемпионов, а для этого еще нужно будет попотеть.

"Здесь не нужно говорить главная или второстепенная задача. Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба как "Динамо" Киев и всегда будет главной. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили – если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда", – цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

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Сейчас киевляне идут в турнирной таблице Премьер-лиги только на третьем месте. "Динамо" имеет столько же очков, как и "Десна", но проигрывает черниговцам по личным встречам. Если команда Александра Рябоконя выиграет все оставшиеся матчи в сезоне, то гарантированно займет второе место.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
26
2
9
15
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П Н П Н Н

"Динамо" нужно выиграть три оставшихся матча и надеяться, что "Десна" допустит осечку. При этом все команды еще проведут по матчу с еще одним претендентом на "серебро" луганской "Зарей". Кстати, мы уже писали, что благодаря "Динамо" "Десна" впервые пробилась в еврокубки: последствия финала Кубка Украины.

Прямые трансляции матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

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Смотрите, как "Динамо" завоевало Кубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Лига чемпионов Лига Европы чемпионат Украины Динамо Киев Кубок Украины Алексей Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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