Михайличенко – игрокам после финала Кубка: "Если устраивает ЛЕ, давайте праздновать, если нужна ЛЧ…"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко после победы своего клуба в финале Кубка Украины над полтавской "Ворсклой" отметил, что радоваться пока рано. Главной задачей все равно остается завоевание путевки в Лигу чемпионов, а для этого еще нужно будет попотеть.

"Здесь не нужно говорить главная или второстепенная задача. Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба как "Динамо" Киев и всегда будет главной. Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили – если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда", – цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

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Сейчас киевляне идут в турнирной таблице Премьер-лиги только на третьем месте. "Динамо" имеет столько же очков, как и "Десна", но проигрывает черниговцам по личным встречам. Если команда Александра Рябоконя выиграет все оставшиеся матчи в сезоне, то гарантированно займет второе место.

"Динамо" нужно выиграть три оставшихся матча и надеяться, что "Десна" допустит осечку. При этом все команды еще проведут по матчу с еще одним претендентом на "серебро" луганской "Зарей". Кстати, мы уже писали, что благодаря "Динамо" "Десна" впервые пробилась в еврокубки: последствия финала Кубка Украины.

Прямые трансляции матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

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Смотрите, как "Динамо" завоевало Кубок Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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