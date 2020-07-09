Благодаря "Динамо" "Десна" впервые пробилась в еврокубки: последствия финала Кубка Украины

Путевка в квалификацию Лиги Европы у черниговского клуба - уже в кармане. Но "Десна" еще вполне может попасть в ЛЧ

Победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" позволила "Десне" гарантировать участие в следующем еврокубковом сезоне. Это будет дебют черниговского клуба, основанного в 1960 году, в еврокубках.

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Отметим, что на данный момент, за три тура до финиша, черниговский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Динамо" по дополнительным показателям. Так что "Десна" имеет все шансы побороться даже за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. При этом подопечные Александра Рябоконя точно не опустятся в УПЛ ниже четвертой строчки – следовательно, участие как минимум в квалификации Лиги Европы у "Десны" уже в кармане.

"Десна" Чернигов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Добавим, что если бы финал Кубка Украины в Харькове выиграла "Ворскла", то полтавчане, как обладатели Кубка, получили бы прямой пропуск в групповой раунд Лиги Европы с бонусом в 3 млн евро от УЕФА. А так это благо гарантировали себе динамовцы, которые, впрочем, довольствоваться этим не намерены – у столичного клуба стоит задача занять второе место в УПЛ и благодаря этому попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

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У финала Кубка Украины есть еще одно важное последствие для чемпионата Украины. С учетом поражения "Ворсклы" от "Динамо", уже понятно, что в мини-турнире плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7 места, а 5-8 места. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

Прямые трансляции матчей можно смотреть на сайте Oll.tv

Обзор финала Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла"

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