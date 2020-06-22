Михайличенко – о скандальном матче с "Колосом": "Судейство я не комментирую. Тем более, работал VAR"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко остался недоволен игрой своей команды в матче против Колоса (2:1) в матче 27-го тура чемпиона Украины. Киевляне вырвали победу благодаря сомнительному пенальти в концовке встречи, также главный арбитр встречи Сергей Бойко принял несколько неоднозначных решений.

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Все скандальные эпизоды матча "Динамо" – "Колос" в нашем обзоре

"Единственное, что было положительного в сегодняшнем матче – это результат. По большому счету, нам не удалось сегодня показать ту игру, которую мы хотели показать, на которую мы настраивались. Не удалось во многом из-за того, что мы не играли на тех скоростях, на которых должны были играть. Кроме того, мы допустили громадное количество ошибок. Вся команда. И еще, что немаловажно – мы не смогли настроиться на этот матч в психологическом плане. Думаю, что просто не удалось эмоционально восстановиться после предыдущих матчей, которые забрали у нас много сил", – признался Михайличенко.

Также наставник киевлян отказался комментировать судейство сегодняшнего матча, сосредоточившись на ошибках своих подопечных.

"Судейство я не комментирую. Тем более, сегодня на матче работал VAR, а с ним спорить не получается ни у кого. Для меня важнее то, что сегодня моей команде не удалось показать ту игру, которую мы планировали. Результатом, конечно, я очень доволен – мы взяли важнейшие три очка. Но могли и проиграть. Лишь громадным усилием воли вырвали победу. Уступили "Колосу" по желанию и эмоциям. У нас тяжелый отрезок, нужно успокоиться и продолжать работать", – добавил тренер.

Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

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