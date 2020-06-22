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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко – о скандальном матче с "Колосом": "Судейство я не комментирую. Тем более, работал VAR"

22 июня, 23:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тренер киевлян утверждает, что его команда могла и проиграть

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко остался недоволен игрой своей команды в матче против Колоса (2:1) в матче 27-го тура чемпиона Украины. Киевляне вырвали победу благодаря сомнительному пенальти в концовке встречи, также главный арбитр встречи Сергей Бойко принял несколько неоднозначных решений.

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Все скандальные эпизоды матча "Динамо" – "Колос" в нашем обзоре

"Единственное, что было положительного в сегодняшнем матче – это результат. По большому счету, нам не удалось сегодня показать ту игру, которую мы хотели показать, на которую мы настраивались. Не удалось во многом из-за того, что мы не играли на тех скоростях, на которых должны были играть. Кроме того, мы допустили громадное количество ошибок. Вся команда. И еще, что немаловажно – мы не смогли настроиться на этот матч в психологическом плане. Думаю, что просто не удалось эмоционально восстановиться после предыдущих матчей, которые забрали у нас много сил", – признался Михайличенко.

Также наставник киевлян отказался комментировать судейство сегодняшнего матча, сосредоточившись на ошибках своих подопечных.

"Судейство я не комментирую. Тем более, сегодня на матче работал VAR, а с ним спорить не получается ни у кого. Для меня важнее то, что сегодня моей команде не удалось показать ту игру, которую мы планировали. Результатом, конечно, я очень доволен – мы взяли важнейшие три очка. Но могли и проиграть. Лишь громадным усилием воли вырвали победу. Уступили "Колосу" по желанию и эмоциям. У нас тяжелый отрезок, нужно успокоиться и продолжать работать", – добавил тренер.

Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Колос Ковалевка

Источник: Dynamo.kiev.ua

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