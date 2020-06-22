Украинским арбитрам даже VAR не помощник: обзор скандального матча "Динамо" – "Колос"

Главный рефери принял целый ряд спорных решений, хотя в его распоряжении была Система видеопомощи арбитрам

Киевское "Динамо" обыграло "Колос" из Ковалевки в матче 27-го тура чемпионата Украины. Поединок ознаменовался спорными решениями главного арбитра встречи Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти в матче и еще в одном моменте обращался за помощью к VAR, когда в чужой штрафной оказался на газоне Беньямин Вербич, хотя сам словенец признался, что никакого нарушения не было.

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Онлайн матча "Динамо" – "Колос"

Тем не менее, после встречи главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не стал обращать внимание на скандальное судейство, а раскритиковал собственную команду.

"Игра была не только тяжелой, но и очень нервной. Сегодня мы сыграли не в тот футбол, который от нас ждут наши болельщики. Эту игру мы могли даже проиграть из-за своих грубейших ошибок, потому что играли не на тех скоростях, на которых должны были. Не хватило эмоций, чтобы не уступить "Колосу" в настрое", – сказал Михайличенко после встречи.

"Динамо" – "Колос" – 2:1

Голы: Цыганков (64, пен), де Пена (87, пен) – Вильхамссон (69, пен)

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"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Кадири, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

"Колос": Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Ильин (Антюх, 83), Милько, Богданов, Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Петров, Лысенко (Кожушко, 73).

Предупреждения: Цитаишвили (19), Милько (40), Петров (49), Попов (52), Емец (61), Ефремов (86).

Удаление: Петров (62).

Ранее мы писали, что арбитр матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы и отправляется "отдыхать". Глава комитета арбитров УАФ считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок. Не исключено, что Бойко постигнет та же участь.

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Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

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