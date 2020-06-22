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Украинским арбитрам даже VAR не помощник: обзор скандального матча "Динамо" – "Колос"

22 июня, 22:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный рефери принял целый ряд спорных решений, хотя в его распоряжении была Система видеопомощи арбитрам

Киевское "Динамо" обыграло "Колос" из Ковалевки в матче 27-го тура чемпионата Украины. Поединок ознаменовался спорными решениями главного арбитра встречи Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти в матче и еще в одном моменте обращался за помощью к VAR, когда в чужой штрафной оказался на газоне Беньямин Вербич, хотя сам словенец признался, что никакого нарушения не было.

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Онлайн матча "Динамо" – "Колос"

Тем не менее, после встречи главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не стал обращать внимание на скандальное судейство, а раскритиковал собственную команду.

"Игра была не только тяжелой, но и очень нервной. Сегодня мы сыграли не в тот футбол, который от нас ждут наши болельщики. Эту игру мы могли даже проиграть из-за своих грубейших ошибок, потому что играли не на тех скоростях, на которых должны были. Не хватило эмоций, чтобы не уступить "Колосу" в настрое", – сказал Михайличенко после встречи.

"Динамо" – "Колос" – 2:1
Голы: Цыганков (64, пен), де Пена (87, пен) – Вильхамссон (69, пен)

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"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Кадири, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

"Колос": Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Ильин (Антюх, 83), Милько, Богданов, Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Петров, Лысенко (Кожушко, 73).

Предупреждения: Цитаишвили (19), Милько (40), Петров (49), Попов (52), Емец (61), Ефремов (86).

Удаление: Петров (62).

Ранее мы писали, что арбитр матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы и отправляется "отдыхать". Глава комитета арбитров УАФ считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок. Не исключено, что Бойко постигнет та же участь.

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Смотрите, как "Колос" и "Динамо" играли в первом круге:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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