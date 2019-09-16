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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко пробил дно: стало известно об эпическом антирекорде "Динамо"

16 сентября, 09:15

Никогда прежде киевляне не начинали чемпионат Украины так ужасно, как в нынешнем сезоне

Новый тренерский штаб "Динамо"

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

Проиграв в седьмом туре Премьер-лиги "Десне" со счетом 1:2, "Динамо" установило прискорбный для себя антирекорд. При Алексее Михайличенко команда умудрилась "добиться" того, что киевлянам не удавалось ни при одном другом предыдущем тренере.

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После шести сыгранных матчей в чемпионате Украины у киевского клуба – лишь 8 набранных очков (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения). Это самый провальный старт в истории футбольного первенства страны для "бело-синих". Прежде, худшим считался сезон 2007/08, когда у "Динамо" Анатолия Демьяненко после шести сыгранных матчей было 9 баллов.

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Напомним, ранее появилась информация, что тренером киевского "Динамо" может стать поклонник Путина, которого в России назвали дебилом. В сменщики Алексею Михайличенко сватают спартаковца с белорусским паспортом Олега Кононова.

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Между тем сам Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

В последний раз "Динамо" выигрывало еще Хацкевиче. Смотрите, как это было:

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Анатолий Демьяненко

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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