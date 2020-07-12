Михайличенко проехался по судейству: "Надо было бы – был бы и третий пенальти в ворота "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, комментируя последнюю игру своей команды в чемпионате Украины, не упустил возможности "уколоть" главного арбитра поединка Виталия Романова из Днепра. Напомним, в воскресенье "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Александрией" на ее поле, пропустив оба гола с пенальти. Второй 11-метровый, лишивший киевлян победы, был назначен на 89-й минуте.

"В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным. На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили двумя разными таймами. Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с "Зарей", которая состоится в четверг", – отметил коуч киевлян

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"Считаю, что без ошибок не обошлось. И первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо – был бы и третий. Это все, что я могу сказать", – цитирует после ничьей с "Александрией" Алексея Михайличенко официальный сайт "Динамо"

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (2:2)

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Отметим, что в параллельном матче "Шахтер" обыграл в гостях "Десну" 4:2. Таким образом за два тура до финиша чемпионата Украины вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, позволяющую попасть в квалификацию Лиги чемпионов, занимает "Заря", у которой – 57 пунктов. У "Динамо" – 56, у "Десны" – 55.

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