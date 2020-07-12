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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко проехался по судейству: "Надо было бы – был бы и третий пенальти в ворота "Динамо"

12 июля, 23:38

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер киевлян прокомментировал игру с "Александрией", которая завершилась вничью 2:2

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко, комментируя последнюю игру своей команды в чемпионате Украины, не упустил возможности "уколоть" главного арбитра поединка Виталия Романова из Днепра. Напомним, в воскресенье "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Александрией" на ее поле, пропустив оба гола с пенальти. Второй 11-метровый, лишивший киевлян победы, был назначен на 89-й минуте.

"В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным. На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили двумя разными таймами. Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с "Зарей", которая состоится в четверг", – отметил коуч киевлян

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"Считаю, что без ошибок не обошлось. И первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо – был бы и третий. Это все, что я могу сказать", – цитирует после ничьей с "Александрией" Алексея Михайличенко официальный сайт "Динамо"

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (2:2)

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Отметим, что в параллельном матче "Шахтер" обыграл в гостях "Десну" 4:2. Таким образом за два тура до финиша чемпионата Украины вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, позволяющую попасть в квалификацию Лиги чемпионов, занимает "Заря", у которой – 57 пунктов. У "Динамо" – 56, у "Десны" – 55.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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