Михайличенко таки уберут из "Динамо"? Турецкий тренер представил проект развития киевской команды

Продолжает развиваться ситуация вокруг возможной смены главного тренера киевского "Динамо". Хотя президент клуба Игорь Суркис и заявил, что у его команды есть тренер, в прессу просачивается и другая информация. В частности, что на пост в столичном клубе претендует турецкий специалист. Ранее писали, что нового тренера для "Динамо" нашли в Турции.

Речь идет о наставнике клуба "Аланияспор" Эроле Булуте. По информации турецкого издания Fotospor, руководство "Динамо" наводило справки о 45-летнем Булуте, и тот сам хотел бы работать в Украине. Пишут, что Булут через агента Вадима Шаблия уже представил свой проект развития "Динамо".

На данный момент Эрол тренирует "Аланияспор", который занимает шестое место в чемпионате Турции. Там национальный сезон хотят возобновить в ближайший уик-энд.

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Кроме Булута, в "Динамо" рассматривают кандидатуры двух бывших тренеров: Сергея Реброва, который работает в венгерском "Ференцвароше", и россиянина Юрия Семина, уволенного из московского "Локомотива".

Сегодня Премьер-лига назвала лучшего футболиста и тренера 25-го тура.

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