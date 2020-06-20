Минус еще один: во втором клубе украинской Премьер-лиги обнаружили коронавирус! Матч перенесли

В субботу под вечер стало известно о том, что еще в одном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус. Сайт Премьер-лиги сообщил, что получил информацию от донецкого "Олимпика" о случаях заражения. Тем временем президент "Олимпика" озвучил планы о переезде клуба в Одессу.

Реклама

Донецкий клуб передал в УПЛ данные о наличии двоих футболистов с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В связи с этим лига оперативно приняла решение отложить матч "Карпаты" – "Олимпик", который должен был состояться в воскресенье в Луцке. Судьбу этого поединка определят позже дополнительно.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин говорит, что зараженные не чувствуют никаких симптомов заражения. Таким образом, "Олимпик" стал вторым клубом Премьер-лиги, где выявили коронавирус. Ранее, напомним, массовая вспышка была зафиксирована в "Карпатах", из-за чего команда пропустила два тура чемпионата страны. Теперь же вирус обнаружили у противника львовян, что дает им больше времени для подготовки к рестарту.

Сегодня футболисты "Руха" ушли на карантин после тестирования, ожидая результаты. Их объявят в понедельник утром.

Смотрите, как "Олимпик" и "Мариуполь" выдали в Киеве результативную ничью в чемпионате Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама