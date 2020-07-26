Мирча Луческу рассказал, как его сборная Румынии придумала стиль "Барселоны"

Новый наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал интересную историю из своего прошлого: о том, как он действовал в сборной Румынии во время карьеры игрока. К слову, Шевчук отказался войти в тренерский штаб Луческу в "Динамо".

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Мирча действовал преимущественно на позиции нападающего в 1960-1970-х годах. Его рассказ приводит издание sofoot.com:

"В конце 60-х годов минувшего века главным тренером сборной Румынии был назначен Анджело Никулеску. Мы никогда не были быстрыми, агрессивными или молниеносными. У румынских футболистов не было таких качеств. Но мы были мастерами в искусстве обращаться с мячом. Это было что-то врожденное, например, как у испанцев, португальцев или итальянцев. Никулеску решил, что нам нужно диктовать сопернику ритм поединка. И мы создали свой игровой стиль, состоящий из долгих перепасовок с целью частых смен ориентации наших атак. Это стало особенностью нашей игры. По сути, этот стиль был предшественником тики-таки. Можно сказать, что Румыния в 1970-х годах основала стиль, который затем прижился в "Барселоне".

Тики-така – стиль, основанный на контроле мяча и большом количестве коротких передач на довольно высоких скоростях.

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