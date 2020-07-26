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"Мистер, не нужно разговоров": Вячеслав Шевчук отказался войти в тренерский штаб Луческу в "Динамо"

26 июля, 14:47

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер по физподготовке Карло Николини также отказал румынскому наставнику

После отставки Алексея Михайличенко новым тренером киевского "Динамо" стал бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу. И на данный момент он формирует свою команду. Экс-игрок "горняков" Вячеслав Шевчук рассказал, что румынский специалист звал его в свой тренерский штаб, но он отказался.

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"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств". Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены", – рассказал Шевчук в эфире канала "Футбол 1".

Вячеслав Шевчук

Вячеслав Шевчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что Шевчук завершил карьеру в "Шахтере" в 2016 году, после чего тренировал в донецком клубе команду U-17 и "Олимпик". Также сообщалось, что Луческу дважды хотел вернуться в "Шахтер" после ухода из команды в 2016 году.

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Ранее также вратарь "Динамо" рассказал, что футболисты думают о назначении Луческу. Денис Бойко уверен, что игроки готовы работать с румынским тренером с полной выкладкой.

А Беньямин Вербич заявил о радостных ожиданиях от работы с Луческу. Словенец считает, что успешные результаты смягчат гнев болельщиков.

Смотрите, как проходит обычное утро Вячеслава Шевчука

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