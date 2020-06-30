Многострадальный матч "Карпат" не состоится – еще один такой случай и львовяне будут исключены

У Львовян нет денег, чтобы доехать на матч в Мариуполь

Перенесенный матч 24-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем" не состоится, сообщается на официальном сайте Премьер-лиги. Причина – отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь.

Реклама

Учитывая предоставленную информацию, Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала "Карпаты", что согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Напомним, "Карпаты" пропустили четыре матча после возобновления сезона, ссылаясь на вспышку коронавируса в команде. На данный момент львовяне занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от соперников восемь баллов.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама