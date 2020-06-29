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На этой неделе знаменитый украинский клуб объявит о снятии с Премьер-лиги – источник

29 июня, 11:01

Олег Люлька Олег Люлька

Львовские "Карпаты" могут прекратить выступления в высшем дивизионе еще до завершения сезона

На этой неделе "Карпаты" объявят о снятии с Премьер-лиги, сообщает Tribuna.com со ссылкой на "ТаТоТаке". По данным источника, львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Дедлайн лицензирования – 30 июня.

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Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук на протяжении трех последних недель находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским, чтобы тот погасил 50 процентов долгов, сообщают СМИ. Другие 50 процентов Смалийчук взял бы на себя и продолжил бы финансировать клуб. Если Коломойский откажет, то Смалийчук готов выкупить его долю в клубе. Скорее всего, в рассрочку, так как она оценивается в 25 миллионов долларов.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Но сторонам пока так и не удалось поговорить, поэтому во львовском клубе не намерены тратить деньги на оставшиеся матчи сезона. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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Напомним, за четыре тура до финиша "Карпаты" занимают последнее место в украинской Премьер-лиге, которое приведет к вылету в Первую лигу. Правда, у львовян есть четыре матча в запасе, которые ранее они не сумели провести из-за вспышки коронавируса в своей команде, а также в рядах одного из своих соперников – "Олимпика".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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банкротство чемпионат Украины Карпаты Львов снятие УПЛ Олег Смалийчук

Источник: Та то Таке

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