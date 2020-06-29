На этой неделе знаменитый украинский клуб объявит о снятии с Премьер-лиги – источник

На этой неделе "Карпаты" объявят о снятии с Премьер-лиги, сообщает Tribuna.com со ссылкой на "ТаТоТаке". По данным источника, львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Дедлайн лицензирования – 30 июня.

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Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук на протяжении трех последних недель находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским, чтобы тот погасил 50 процентов долгов, сообщают СМИ. Другие 50 процентов Смалийчук взял бы на себя и продолжил бы финансировать клуб. Если Коломойский откажет, то Смалийчук готов выкупить его долю в клубе. Скорее всего, в рассрочку, так как она оценивается в 25 миллионов долларов.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Но сторонам пока так и не удалось поговорить, поэтому во львовском клубе не намерены тратить деньги на оставшиеся матчи сезона. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

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Напомним, за четыре тура до финиша "Карпаты" занимают последнее место в украинской Премьер-лиге, которое приведет к вылету в Первую лигу. Правда, у львовян есть четыре матча в запасе, которые ранее они не сумели провести из-за вспышки коронавируса в своей команде, а также в рядах одного из своих соперников – "Олимпика".

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