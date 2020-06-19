"Модная прическа": "Днепр-1" потроллил судью матча с "Ворсклой" за неназначенное пенальти

Однако главный тренер гостей посетовал не только на рефери, но и на свою команду

В пятницу в украинской Премьер-лиге состоялось два поединка 27-го тура. В одном из них "Ворскла" обыграла "Днепр-1" в Полтаве. Встреча была "горячей", рефери Денис Шурман назначил, но затем отменил пенальти в ворота подопечных Юрия Максимова. При этом выгнал тренера хозяев на трибуну.

Реклама

Действия судьи вызвали неоднозначную реакцию. В частности на страничке "Днепра-1" в соцсетях написали, что арбитр не имеет характера, хотя прическа у него модная.

А вот главный тренер гостей Дмитрий Михайленко не был так категоричен:

"Нервная игра получилась. Мне кажется, эпизод в начале матча задал ей тон. Решение отменить пенальти, по-моему, было ошибочным. Но вопрос еще и в том, что судья потерял нити игры. Занервничал. Он такой же живой человек, как и игроки и тренеры. Сам понял, что, возможно, допустил ошибку. Следствием этого были ошибочные решения. Грубая игра соперника на пустом стадионе была слышимой. Слышны были удары по ногам, но это не наказывалось. Он поднял планку грубости – в этом потерял контроль. Если говорить о нашей игре, то, наверное, слабая реализация и отличная игра вратаря "Ворсклы" – ключевые моменты. Мы создавали возможности, их было достаточно, чтобы забить хотя бы один гол. И мы были уязвимы к быстрым контратакам, особенно во втором тайме. Показательна контратака соперника завершилась ударом. Затем мы имели территориальное преимущество, могли забивать, но не получилось. Мы пытались победить до самого конца, и я верил в это до финального свистка. К сожалению, не получилось".

Читайте также: расписание и результаты 27-го тур чемпионата Украины, турнирная таблица.

Смотрите обзор матча "Ворскла" – "Днепр-1"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама