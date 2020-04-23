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От Чебурашки до Кинг-Конга: футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командах

23 апреля, 10:02

Андрей Фоменко

Денис Бойко рассказал, как его называли партнеры в Украине и Турции

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко на карантине решил рассказать некоторые подробности своей жизни. 32-летний спортсмен провел общение с поклонниками в соцсетях через страничку Украинской ассоциации футбола. Так Бойко поделился историей своей любви: добился расположения будущей жены через ее подругу.

Также футболист открыл некоторые детали личной жизни:

"Прозвища для меня – это что-то необычное, чтобы не писать просто свое имя и фамилию. Прозвище Кинг-Конг пошло, когда я переходил в "Бешикташ". Там фанаты очень любят давать прозвища футболистам. Кто-то сделал очень крутой ролик на песню "I'm King Kong" с моей нарезкой. И так оно пошло, мне понравилось. И я начал это использовать. Еще Микки Маусом называли. Малый был, уши побольше были. Старшие ребята обзывали, но я абсолютно не обижался. А когда вырос, то считаю, что это прикольно. Чебурашкой тоже называли. А 71-й номер – это мое любимое число. Его я выбрал, когда был футболистом еще "Динамо-2".

Надпись "No Pasaran"? Не могу открыть весь занавес. Скажем так, это очень личная фраза, которую мне сказал мой родной человек, который, к сожалению, уже погиб. Для меня это своеобразное высказывание, и это важно. У меня даже татуировка есть с этой фразой".

Также Денис показал в Instagram, как занимается с женой.

INSTAGRAM

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Читайте, как и почему Бойко бегал от Милевского на матче динамовцев Киева и Бреста.

Смотрите, как "Динамо" играло со шведским "Мальме" в Лиге Европы:

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футбол Бешикташ Динамо Киев Денис Бойко прозвище

Источник: Динамомания

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