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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Мораес уничтожил "Львов": видео голов "Шахтера" в 15-м туре чемпионата Украины

22 ноября, 22:08

Голы и лучшие моменты матча 15-го тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" продолжил победную серию в чемпионате Украины. В 15-м туре Премьер-лиги "горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" разгромили "Львов", занимающий в турнирной таблице чемпионата второе место, но с конца. Героем встречи стал нападающий Жуниор Мораес.

Он восстановился после травмы, которая не позволила нападающему сыграть за сборную Украины в матчах против Эстонии (1:0) и Сербии (2:2), и оформил свой первый хет-трик в сезоне. Теперь на его счету 14 голов. У ближайшего преследователя – Богдана Леднева из "Зари" – всего восемь точных ударов.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Правда, "Львову" удалось сделать то, что оказалось не по зубам "Динамо" – они сумели поразить ворота "горняков", прервав двухмесячную сухую серию дончан в Премьер-лиге.

"Шахтер" – "Львов" – 4:1
Голы: Мораес (11, 53, 77, пен), Алан Патрик (85) – Татарков (25)

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"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Болбат, Тете, Алан Патрик, Коноплянка, Мораес.

"Львов": Бандура, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Татарков, Пернамбуко, Рожерио Шина.

Предупреждения: Братков (19), Степаненко (24), Бандура (70), Рафаэл Сабино (76), Мораес (78), Алваро (86), Алан Патрик (88).

Ранее мы писали, что мир ополчился на футбольные власти Украины из-за дисквалификации Тайсона. Международная федерация футболистов заявила, что санкции к "горняку" – на руку пропагандистам расизма.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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