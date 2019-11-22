Мораес уничтожил "Львов": видео голов "Шахтера" в 15-м туре чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" продолжил победную серию в чемпионате Украины. В 15-м туре Премьер-лиги "горняки" в Харькове на стадионе "Металлист" разгромили "Львов", занимающий в турнирной таблице чемпионата второе место, но с конца. Героем встречи стал нападающий Жуниор Мораес.

Он восстановился после травмы, которая не позволила нападающему сыграть за сборную Украины в матчах против Эстонии (1:0) и Сербии (2:2), и оформил свой первый хет-трик в сезоне. Теперь на его счету 14 голов. У ближайшего преследователя – Богдана Леднева из "Зари" – всего восемь точных ударов.

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

Правда, "Львову" удалось сделать то, что оказалось не по зубам "Динамо" – они сумели поразить ворота "горняков", прервав двухмесячную сухую серию дончан в Премьер-лиге.

"Шахтер" – "Львов" – 4:1

Голы: Мораес (11, 53, 77, пен), Алан Патрик (85) – Татарков (25)

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"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Болбат, Тете, Алан Патрик, Коноплянка, Мораес.

"Львов": Бандура, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Татарков, Пернамбуко, Рожерио Шина.

Предупреждения: Братков (19), Степаненко (24), Бандура (70), Рафаэл Сабино (76), Мораес (78), Алваро (86), Алан Патрик (88).

Ранее мы писали, что мир ополчился на футбольные власти Украины из-за дисквалификации Тайсона. Международная федерация футболистов заявила, что санкции к "горняку" – на руку пропагандистам расизма.

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