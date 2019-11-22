"Шахтер" разгромил "Львов", Мораес оформил первый хет-трик в сезоне

"Горняки" впервые пропустили за два месяца, но сами отгрузили сопернику четыре гола

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в стартовом матче 15-го тура чемпионата Украины разобрался с одним из аутсайдеров турнира "Львовом". Хозяева поля благодаря голу Жуниора Мораеса, восстановившегося после травмы, открыли счет на 11-й минуте встречи, но гости сумели уйти на перерыв с ничейным результатом – отличился Никита Татарков. К слову, этот мяч стал для "горняков" первым пропущенным в чемпионате Украины за два последних месяца, в предыдущий раз такое случалось 14 сентября в матче против "Зари".

Но после перерыва "Шахтер" расставил все по своим местам: Мораес забил второй мяч и снова вывел свою команду вперед, а затем оформил хет-трик, реализовав пенальти. А на последних минутах Алан Патрик красивым ударом снял паутину с девятки ворот "Львова" и установил окончательный счет в матче.

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"Шахтер" – "Львов" – 4:1

Голы: Мораес (11, 53, 77, пен), Алан Патрик (85) – Татарков (25)

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"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Болбат, Тете, Алан Патрик, Коноплянка, Мораес.

"Львов": Бандура, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Татарков, Пернамбуко, Рожерио Шина.

Предупреждения: Братков (19), Степаненко (24), Бандура (70), Рафаэл Сабино (76), Мораес (78), Алваро (86), Алан Патрик (88).

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