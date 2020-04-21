"Можно доиграть чемпионат Украины и за 10 дней": тренер претендента на Лигу чемпионов дал свой совет

Александр Рябоконь смотрит по несколько матчей в день и не дает заданий игрокам

Во время паузы в футбольных чемпионатах игроки и тренеры ищут себе новые занятия. Однако главный тренер "Десны" Александр Рябоконь от футбола не сильно отошел: смотрит по несколько матчей в день и разгребает "записки сумасшедшего", а своим игрокам доверяет. Команда из Чернигова идет в Премьер-лиге четвертой, всего на три очка отставая от "Зари", занимающей вторую позицию. Недавно Рябоконя назвали лучшим тренером чемпионата Украины в марте.

56-летний специалист рассказал о том, что посоветовал делать подопечным, а также предложил свой вариант продолжения чемпионата:

"Футболистам я не даю никаких заданий. Я попросил ребят беречь себя, свои семьи, не болеть и вернуться к работе в своем весе. Индивидуальная работа — это, по сути, физкультура. Здесь никакой контроль не нужен. Все равно после простоя, думаю, необходимо будет тренироваться не менее трех недель для вхождения в игру. Игрокам сложно будет действовать на максимуме каждые три дня на протяжении девяти туров. Можно вообще сыграть четыре тура за 10 дней, чтобы доиграть круг на втором этапе, и уже по этим итогам определять окончательные места в чемпионате. Но такой вариант нужно использовать в пожарном случае".

Также Рябоконь поведал и о своих буднях на карантине:

"Занимаюсь делами, на которые раньше времени практически не было: семья, дом, собственное здоровье. Накопилось много архивных материалов, разгребаю "записки сумасшедшего". Для общего развития каждый день смотрю минимум три-четыре футбольных матча из прошлого: все финалы чемпионатов Европы, мира, Лиги чемпионов, начиная с 1950-х годов".

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