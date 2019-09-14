"Мы будем встречаться с одним из лидеров": Михайличенко рассказал о грядущем матче с "Десной"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал подготовку команды к матчу чемпионата Украины против "Десны". Ранее игрок "Динамо" эмоционально отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

"Ближайшая игра с "Десной" очень важна для нас как в психологическом, так и в турнирном смысле. Как это ни странно, но мы будем встречаться с одним из лидеров, который вел целенаправленную подготовку к предстоящему матчу, специально для этого выехав на десятидневный сбор в Турцию. Ситуация это позволяла им. Но и для "Динамо" подобная ситуация привычная, когда в сборные различных возрастов и стран вызывают большое количество наших игроков. И это, хочу сказать, приятная ответственность", – отметил наставник.

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"Попов пока тренируется по отдельной программе, а Миккель буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции, и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав," – рассказал Михайличенко.

Мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко.

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