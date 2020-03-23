Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Мы бы хотели доиграть чемпионат": гендиректор "Шахтера" рассказал о матчах в УПЛ

23 марта, 14:35

Максим Перепелица

Сергей Палкин отметил, что ситуация меняется каждый день

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о перспективах нынешнего сезона чемпионата Украины, который вынужденно ушел на каникулы. Ранее мы рассказывали, что в УПЛ назвали реальным вариант, при котором "Динамо" останется без ЛЧ.

"Естественно, нам бы хотелось доиграть чемпионат. Вопрос в том, как это сделать, потому что ситуация меняется каждый день. Порой, даже каждый час. Мы за то, чтобы доиграть, чтобы все было по-честному. Но одно – наше желание, другое – как все будет получаться, исходя из сложившейся ситуации", – сказал Палкин.

Отметим, что после 23 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Смотрите, как Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу
Из-за коронавируса
Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...