"Мы бы хотели доиграть чемпионат": гендиректор "Шахтера" рассказал о матчах в УПЛ

Сергей Палкин отметил, что ситуация меняется каждый день

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о перспективах нынешнего сезона чемпионата Украины, который вынужденно ушел на каникулы. Ранее мы рассказывали, что в УПЛ назвали реальным вариант, при котором "Динамо" останется без ЛЧ.

"Естественно, нам бы хотелось доиграть чемпионат. Вопрос в том, как это сделать, потому что ситуация меняется каждый день. Порой, даже каждый час. Мы за то, чтобы доиграть, чтобы все было по-честному. Но одно – наше желание, другое – как все будет получаться, исходя из сложившейся ситуации", – сказал Палкин.

Отметим, что после 23 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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