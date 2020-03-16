"Мы должны были побеждать, но подарили сопернику гол", – тренер "Динамо" о матче с "Десной"

В минувшие выходные прошел 23-й тур чемпионата Украины. Вчера в одном из трех матчей киевское "Динамо" сыграло вничью с "Десной" в Чернигове. Эта неудача опустила подопечных Алексея Михайличенко со второго на третье место в турнирной таблице, поскольку "Заря" обыграла в Запорожье "Шахтер".

После поединка наставник "Динамо" поделился своим видением случившегося:

"Не удалось избежать ошибок, которые и помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать потому, что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно тяжело. Мы забили, но подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят... Конечно, очень жаль, все расстроены.

Сам футбол в таком настроении из-за этой эпидемии — это игра без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, особенно после тяжелых игр на кубок. Кроме того, у нас были небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена; Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться результата, но "Десне" это удалось. И мы ей в этом очень помогли".