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"Мы не заслуживали такого результата": Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" от "Шахтера"

31 мая, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

По словам главного тренера киевлян, его команде помешало отсутствие игрового тонуса

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от "Шахтера" в первом официальном матче этих команд после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, на пустом НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:3, хотя по ходу встречи вело со счетом 1:0.

"Бразильская техника игроков "Шахтера" сыграла решающую роль? Там же одни украинцы играют. Марлос, Мораес – это же украинцы... "Шахтеру" нельзя было давать свободу, но, к сожалению, отсутствие игрового тонуса не позволило нам сохранить нашу структуру игры до конца. А "горняки" использовали свои моменты. На мой взгляд, мы не заслуживали такого результата, но кто лучше использует свои моменты, тот и выигрывает", – заявил в эфире программы "Тур Online" на канале "Футбол 1" главный тренер динамовцев Алексей Михайличенко, дававший комментарий в маске

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Благодаря этой победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

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Смотрите, как "Динамо" проиграло "Шахтеру" в ноябре (0:1)

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Михайличенко

Источник: Канал Футбол

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