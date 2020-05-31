"Мы обыграли соперника-инкогнито": тренер "Шахтера" Каштру о победе над "Динамо" и 16 очках отрыва

"По первому тайму мы поняли, что нам нужно расти, что и сделаем до конца чемпионата", - говорит коуч "горняков"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу в 24-м туре Премьер-лиги над "Динамо". Напомним, на НСК "Олимпийский" "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:1, проигрывая 0:1. Это был первый официальный матч команд после более чем двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

- Насколько приятно возвращаться в футбол с победой в таком матче?

- Очень сложный момент – в течение двух месяцев мы были без соревнований. Нам было сложно работать в это время. Понимали, что нам предстоит соперник-инкогнито после паузы, – заявил каналу "Футбол 1" Луиш Каштру. – Были хорошо настроены, но сложно представляли, что будет после паузы. Приятно вернуться с победой. Оторвались еще больше, теперь отрыв от второго места 16 очков. В розыгрыше еще 24 очка. Мы еще не добились своей цели, но мы ближе.

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- Было видно, что Тете готовился к выходу на замену перед вторым голом Марлоса. Этот гол поменял планы на замену?

- Да. Немного придержал замену Марлоса. Возможно, он знал, что Тете выйдет сейчас. Второй гол добавил ему немного мотивации. Марлос большой профессионал, но у него были физические сложности. Но после гола он еще немного смог продолжить игру. То, что он забил с правой... Марлос – игрок, чьи качества не ставятся под сомнения. Он очень талантливый. Чувствует себя спокойно в игре с мячом обеими ногами. Второй гол придал нам спокойствие, фантастический гол. Это было очень важно.

- Комфортно ли вам работать в новых условиях с увеличением количества замен до пяти?

- Все отличается от того, к чему мы привыкли. По количеству замен – теперь появилось больше опций у тренера. Ребята в поле чувствуют себя более спокойно. Это дает тренерам больший комфорт, можем больше менять команду. Теперь привлекаем к матчу 20 игроков вместо 18 – это тоже радует. Два форварда, два защитника и два полузащитника на замене. Если бы было 18 игроков, то на скамейке в конце матча были бы только защитники. При травме форварда пришлось бы ставить защитника. А смена на 20 игроков в заявке – это хорошо для тренера. Это позволяет осуществлять интересные изменения, что мы сегодня и делали.

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- На сколько процентов оцениваете сейчас готовность "Шахтера"?

- Команды всегда могут прогрессировать и расти. Мы всегда можем пойти чуть дальше. После паузы, работы дома у нас было всего две с половиной недели в поле. Мы как будто провели третьи сборы. Было тяжело всем этим управлять. Я не оцениваю только физику – еще и технику, тактику, психологию. Мы можем быть продуктивны на 70 процентов, но на 30 еще нужно прибавить. До конца сезона поставим команду на высший уровень... Сегодня в начале игры увидели сложности. "Динамо" было лучше первых 20-30 минут. Они были агрессивнее, забирали у нас все зоны. По первому тайму мы поняли, что нам нужно расти, что и сделаем до конца чемпионата, – подытожил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

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Напомним, благодаря этой победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

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