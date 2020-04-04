"Мы впервые оказались в такой ситуации": президент "Динамо" рассказал, сколько будет платить игрокам во время карантина

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, будет ли платить футболистам зарплату во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Шахтера" сдал тест на коронавирус и уже есть результат.

"Не понимаю рекомендации вышестоящих органов. Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится, если будет предложено. Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я тоже не могу же говорить, что чемпионат закрыт на длительный период.

Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и прочее – у них есть контракт. Пока я президент клуба, пока и буду выполнять контракт", – сказал Суркис.