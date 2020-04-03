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Бывшего тренера киевского "Динамо" не выпускает из дома животное: фотодоказательство

3 апреля, 14:47

Богдан Юрков

За соблюдением 72-летним Юрием Семиным карантина следит его огромная собака

Бывший главный тренер киевского "Динамо" 72-летний россиянин Юрий Семин, который сейчас возглавляет московский "Локомотив", рассказал, как проводит время на карантине, вызванном распространением коронавируса. По словам Семина, за порог дома его не выпускает пес.

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Юрий Семин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей огромной собаки, пошутив, дескать, она держит тренера дома под замком. "Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! – написал Семин. И добавил – Вчера посмотрели два великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал "В созвездии Стрельца". Очень понравились. Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в "Стрельце"!

INSTAGRAM

Подписчики Юрия Семина под этой фотографией принялись шутить:

  • А как зовут собаку?
  • Наверняка Валерий Георгиевич

Отметим, что "Пес" – прозвище давнего друга Юрия Семина – Валерия Газзаева, россиянина, который в свое время также возглавлял киевское "Динамо".

Напомним, накануне Александр Алиев раскрыл неизвестные подробности пребывания Валерия Газзаева на посту главного тренера киевлян, рассказав, среди прочего, как россиянин козырял перед игроками "Динамо" золотыми часами.

Смотрите, как "Локомотив" Семина играл в ЛЧ с "Атлетико"

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карантин чемпионат России Динамо Киев Юрий Семин Локомотив Москва

Источник: Сегодня|Спорт

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